Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 14 şantiye şefliği, yüzlerce araç ve personel ile sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezon başından bu yana yoğun bir şekilde çalışan ekipler, kent genelinde onlarca noktada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların belediyecilik hizmetlerine ulaşması için tüm imkânlarını seferber eden Van Büyükşehir Belediyesi, tamamı idari işgücü ve öz kaynaklarıyla yaptığı çalışmalarda; kırsalda yol genişletme, yama, dolgu, reglaj, baks, menfez, yol altyapı, üstyapı çalışmaları ile mezra, yayla ve arazi yollarında çalışmalar yürütürken, kent merkezi ve ilçe merkezlerinde ise yol bakım onarım, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yürütüyor.

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların sezon boyunca devam edeceği bildirildi.