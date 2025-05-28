Türkşeker tarafından yayınlanan ilanda, “Şirketimize bağlı iş yerlerinde Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 93 Engelli, 18 Eski Hükümlü olmak üzere toplam 111 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.” denildi.

Alınacak personeller için başvurular 26 Mayıs tarihinde başladı, başvurular 3 gün sonra sona erecek.

VAN’DA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

İŞKUR aracılığıyla birçok il ve ilçeyi kapsayan alımda Van’a alınacak personel sayısı da belli oldu. Van’da 2 kişi büro işçisi ve 3 kişi ise beden işçisi olarak istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

-26 Mayıs Pazartesi günü başlayan başvurular 30 Mayıs Cuma gününe kadar Türkiye İş Kurumunun İl/şube Müdürlüklerine yapılabilecektir.

-Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden öğrenilebilecektir.