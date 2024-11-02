Fuara ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan kapsamlı toplantıda, fuarın Van için önemi ve etkileri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tarihi Hisset, Doğayı Keşfet” sloganıyla Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’nın 14.'sünün, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğu ve ev sahipliğinde, İpekyolu Expo Fuar Şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile düzenlenecek olan fuar için değerlendirme ve hazırlık toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Elif Selçuk İlhan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Ertaş, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Çetin Demirhan ve dernek temsilcileri katıldı.

“TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK FUARI”

Fuar ile ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Elif Selçuk İlhan, fuarın önemi ve yaratacağı etkiler üzerine kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Ertaş, kültür turizminin ön planda olduğu Van’ın birçok turizm alanına elverişli olduğu gibi, kongre ve fuar turizmine de elverişli olduğunu söyledi.

14’ncüsü yapılacak olan fuarın Türkiye’nin en büyük 3’üncü turizm fuarı ünvanı taşıdığını kaydeden Ertaş, “Bu faaliyeti hep birlikte şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla icra edeceğiz. Kültür ve turizm alanında önümüzdeki 4 buçuk yılda önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz” dedi.

Toplantıya katılanlar, yapılacak fuarın daha etkili olabilmesi için görüş ve önerilerini dile getirirken, fuarın kapsamlı bir etkinlik olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerine çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.