Van'da bugün sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, adeta çileye döndü. İskele Caddesi ve Maraş gibi işlek caddelerin girişleri, İpekyolu Caddesinden trafiğe kapatıldı, bu da Van genelinde trafikte aksamalara yol açtı.

Kapatmalar sonucu Van'daki trafik durma noktasına gelirken, sürücüler, normalde 15 dakikada alınan yolları en az 40 ila 50 dakikada tamamlayabildi. Trafik polisleri trafik akışını sağlayabilmek için çabalarken, sürücülere de alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.

Van’da sabah saatlerindeki bu sorun, şehir içi ulaşımı aksatırken, toplu taşıma araçlarını kullananan vatandaşlar da büyük sıkıntılar yaşadı.