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Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,1'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,4'ünü kamyonet, %4,1'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %28,6, özel amaçlı taşıtta %27,2, minibüste %25,9, traktörde %19,1, kamyonette %15,8, otomobilde %12,9, motosiklette %11,9 ve otobüste %9,0 azaldı.

VAN'DA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 78 BİN 492

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 492 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 28 bin 578'i otomobil, 6 bin 457'si minibüs, 779'u otobüs, 22 bin 71'i kamyonet, 5 bin 762'si kamyon, 4 bin 649'u motosiklet, 842'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 354'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 35 BİN 577

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 35 bin 577 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 668'i otomobil, bin 358'i minibüs, 200'ü otobüs, 7 bin 404'ü kamyonet, bin 728'i kamyon, bin 305'i motosiklet, 314'ü özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 600'ü ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 690

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 bin 690 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 353'ü otomobil, bin 497'si minibüs, 175'i otobüs, 6 bin 64'ü kamyonet, bin 917'si kamyon, 931'i motosiklet, 324'ü özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 429'u ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 974

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 8 bin 974 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 182'si otomobil, bin 173'ü minibüs, 69'u otobüs, 2 bin 10'u kamyonet, bin 181'i kamyon, 691'i motosiklet, 554'ü özel amaçlı taşıtlar ve bin 114'ü ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %77,2 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %95,8, özel amaçlı taşıtta %79,3, kamyonette %75,9, otomobilde %74,7, minibüste %57,1, otobüste %16,6, traktörde %10,0 ve kamyonda %7,0 arttı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,4'ünü otomobil, %16,6'sını motosiklet, %15,9'unu kamyonet, %7,8'ini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 1 MİLYON 57 BİN 643 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.

Van bölge gazetesi