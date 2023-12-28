Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu yılın son UKOME toplantısı yapıldı. Toplantıya, geçtiğimiz günlerde Genel Sekreterliğe atanan Ali Özvan başkanlık etti.

ZAM TALEBİ MASAYA GELDİ

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında, Van sınırları içinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına ait gider kalemlerinde yaşanan artış nedeniyle mevcut rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi de masaya geldi.

İlgili kurul üyelerinin görüşüne sunulan kararlara ilişkin istişarelerde bulunulurken, alınan kararların önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Van’da toplu ulaşıma zam konusu geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve Van Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın, gider kalemlerinin artması gerekçesiyle böyle bir talepte bulunduğu belirtilmişti.

DENİZ TAŞIMACILIĞINA DA ZAM GELİYOR!

Toplantıda ayrıca, Van Gölü üzerinde faaliyet gösteren deniz yolcu taşımacılığı yapan esnafın, yaşanan maliyet artışları nedeniyle mevcut rayiç bedellerinin güncellenmesi talebi de görüşüldü.