Van’da şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam konusu gündeme geldi. Konu hakkında Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) zam talebi sunduklarını ancak orana ilişkin bir netliğin olmadığını açıkladı.

“ZAM KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK!”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, zam talebine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda belli olacağını belirtti.

Tuğrul, açıklamasında, “Maliyetlerin artışıyla beraber bizlerin de bir zam talebi oldu ama yüzdelik bir oran belirlemedik. Bizler Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne Van’daki toplu taşıma ücretlerine zam yapılması yönünde bir talepte bulunduk. Talebimizi önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda yeniden gündeme getireceğiz. Toplantıdaki görüşmeler neticesinde zam oranı da belirlenmiş olacak.” ifadelerini kullanarak zam söylentilerine ilişkin konuştu.

Toplu taşıma ücretlerine zam kararının çıkması beklenen toplantının ardından, Van’da 2025 yılının ilk toplu taşıma zammı da uygulanmış olacak.