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Teknolojik yenilikleri hayata geçirerek, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, Belvan Kart uygulamasına kazandırdığı QR kod özelliği ile vatandaşların kart taşıma derdine son veriyor.

Kentte, ulaşım alanında birçok yeniliği hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araç sayısı, sefer sıklığı ve güzergâhlarını düzenledi.

Ayrıca vatandaşların toplu taşımayı kullanırken sıkıntı yaşamamaları için daha önce kredi kartlarıyla temasız ödeme ve Migros şubelerinden Belvan kart yükleme kolaylığı sağlayan Büyükşehir, son olarak Belvan Kart uygulamasına QR kod özelliği kazandırdı.

Bu sayede Belvan Kart Mobil Uygulamasına giren vatandaşlar burada 25 TL karşılığında sanal kart oluşturarak, yol ücretlerini QR kod ile ödeyebilecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen AR-GE çalışması ile Van’da ilk kez uygulanacak olan QR kod uygulaması kart taşıma ve kaybetme endişesini de ortadan kaldırıyor.

KAREKOD NEDİR?

Karekod, kare veya dikdörtgen biçimlerde basılabilen 2 boyutlu barkodun ismidir. Kare veya dikdörtgen şeklinde olan bu yapının genel adı ise Data Matrix’tir. Klasik barkodlara göre çok daha kullanışlı olan Karekod, Akıllı telefonların barkod okuma kabiliyetlerinin artması ve bu durumun yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hayatın birçok alanında kullanılmaya başlandı.

Ayrıca bu barkod türünün içine; metin, resim, çeşitli görseller, video ya da link yerleştirilebilmektedir. Klasik barkodlara göre çok daha kullanışlı olan QR kod, pek çok yönden de diğer kodlardan daha avantajlı durumdadır.