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Son günlerde Van’da berber ve kuaförlerde yeni fiyat tarifesinin belli olduğuna yönelik sosyal medyadan paylaşımlar yapıldığını açıklayan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, paylaşımların asılsız olduğunu söyledi.

Van için açıklanmış bir fiyat tarifesinin olmadığını kaydeden Koç, yeni fiyat tarifesinin belli olmasının ardından odalarına kayıtlı berber ve kuaförlerin bilgilendirileceğini söyledi.

Odaya kayıtlı berber ve kuaför esnafına mesaj gönderen Koç; “Saygıdeğer berber ve kuaför esnafımız; bugünlerde sosyal medyada odamız tarafından fiyat tarifesi basıldığı algısı oluşturulmaktadır. Fakat biz oda olarak fiyat tarifemizi henüz çıkartmadık. 25.12.2023 tarihinde tarifemizi üst kurumlara vermiş bulunmaktayız ve cevabını bekliyoruz. Olumlu cevap geldiği an yeni fiyat tarifemizi sizlere SMS yoluyla çıktığını beyan edip odadan temin etmenizi rica edeceğiz. Sosyal medyada dolaşan ‘yeni fiyat tarifesi şu’ haberlerine lütfen inanmayın. Bizden haber bekleyin, en geç 20 Ocak’a kadar sizlere haber vereceğiz” dedi.

Koç ayrıca, “Sosyal medyada, bizim tarafımızdan basılmış gibi sahte fiyat tarifesini kim veya kimler hazırlayıp paylaşıyorsa onlar hakkında da odamız tarafından yasal işlem başlatacağız” diye kaydetti.