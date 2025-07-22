Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Van’da rüzgarın batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, sıcaklıkların yer yer bazı ilçelerde 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. 5 günlük hava durumu raporunda, Van’ın birçok ilçesi için sıcaklık alarmı verildi.

Hava tahminlerine göre Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde termometreler 40 dereceyi görecek.

İşte Van’ın 5 günlük hava durumu verileri;

Bahçesaray;

22 Temmuz Salı: Sıcak 37 C

23 Temmuz Çarşamba: Sıcak 38 C

24 Temmuz Perşembe: Sıcak 40 C

25 Temmuz Cuma: sıcak 39 C

26 Temmuz Cumartesi: 38 C

Başkale;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 32 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 31 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 31 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 31 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 28 C

Çaldıran;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 32 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 32 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 32 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 33 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 31 C

Çatak;

22 Temmuz Salı: Sıcak 38 C

23 Temmuz Çarşamba: Sıcak 39 C

24 Temmuz Perşembe: Sıcak 40 C

25 Temmuz Cuma: Sıcak 39 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 38 C

Edremit;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 29 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 30 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 31 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 31 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 31 C

Erciş;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 34 C

23 Temmuz Çarşamba: Sıcak 35 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 26 C

25 Temmuz Cuma: Sıcak 35 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 34 C

Gevaş;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 31 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 23 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 33 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 33 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 33 C

Gürpınar;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 34 C

23 Temmuz Çarşamba: Sıcak 35 C

24 Temmuz Perşembe: Sıcak 36 C

25 Temmuz Cuma: Sıcak 36 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 36 C

İpekyolu;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 29 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 30 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 31 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 31 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 31 C

Muradiye;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 34 C

23 Temmuz Çarşamba: Sıcak 36 C

24 Temmuz Perşembe: Sıcak 37 C

25 Temmuz Cuma: Sıcak 36 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 35 C

Özalp;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 33 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 33 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 32 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 33 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 33 C

Saray;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 34 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 33 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 32 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 32 C

26 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu 33 C

Tuşba;

22 Temmuz Salı: Az bulutlu 29 C

23 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu 30 C

24 Temmuz Perşembe: Az bulutlu 31 C

25 Temmuz Cuma: Az bulutlu 31 C

26 Temmuz Cumartesi: Sıcak 31 C