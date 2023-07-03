Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce, Van- Ağrı karayolunun Tendürek Dağı bölgesinde bir aracın çarpmasıyla ayağı kırılan boz ayı, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş İlçe Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Uyuşturucu iğne yapılarak sakinleştirilen boz ayı, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve Van YYÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ile birlikte yaklaşık 2 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası sağlık durumunun her gün iyiye gittiğini ifade eden Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Çaldıran'da trafik kazası geçirip Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen adını 'Çalvan' koyduğumuz kızımızın arka ayağında kırık vardı. Bu kırığı osteosentez ile birleştirdik. Şuan yoğun bakımdan çıktı.

Yemesi, içmesi normale döndü. Onun için oluşturduğumuz mekanda uzun sürecek olan kırık tedavisinin bitmesini bekleyeceğiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte karar verip rehabilitasyonu tamamladıktan sonra onun için en uygun olan yere bırakacağız. Bundan sonra bize hasta çeşitliliğine bağlı olarak, bundan sonra gelecek olan böyle vakalara daha iyi bir hizmet vermek için bir ayı inine, bir ayı rehabilitasyon yerine ihtiyaç olduğunu gördük.

Çünkü bu 8'inci ayımız. Bundan sonra bu şekil vakalar sık sık gelebilir. Bu kazanın olduğu bölgede uyarıcı levhalar dikilerek sürücülerin uyarılması gerekiyor. Bu kazalarda ayılar yaralandığı gibi, kazaya karışan araçlarda zarar görüyor. Bu gibi kazaların yaşanmaması için ya çöplüğün yerinin değişmesi, yada uyarıcı levhalarla uyarılması gerektiğini gerekli yerlere bildireceğiz" dedi.iha