Çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliğiyle de mücadele başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Edremit ilçesinde bulunan limanda tekne turu düzenleyen işletmeler gürültü kirliliği nedeniyle uyarıldı.

Denetimlere katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik, Van Gölü Liman Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi zabıta ekipleri gürültü kirliliğine sebep olan işletmeleri denetledi.

Yapılan denetimde limanda yüksek ses ile müzik açan ve gürültü kirliliğine sebep olan işletmeler uyarılırken, bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.iha