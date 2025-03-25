Ramazan Bayramına sayılı günler kala Van’da bazı sektörlerde yoğunluk başladı. Özellikle tatlıcılarda siparişleri yetiştirmek için mesai saatleri genişletildi. Van’da hizmet veren bazı tatlıcılar yoğunluk yaşadıklarını söylerken, bazı tatlıcılar ise işlerin durgunluğundan söz etti.

Bayramların olmazsa olmazlarından tatlılar damak zevkine göre çeşit çeşit ve özenilerek hazırlanıyor. Kent merkezinde bayram hazırlığına başlayan işletmeler tatlı siparişi almaya başladı.

“SON 1 – 2 GÜN DE SİPARİŞLERDE ARTIŞ OLACAK”

45 yıldır tatlı sektöründe hizmet verdiğini söyleyen Cebrail Sert, “Uzun yıllardır sektörde hizmet veriyorum. Şuana kadar yoğunluk yok denecek kadar az. Bayramlık tatlı siparişi alınır afişini astık ama gelen talepler şuan için az. Önceden bayrama sayılı günler kala artış olurdu. Maalesef bu yıl durgunluk söz konusu. Durum böyle olunca önümüzü göremiyoruz.

Dışarda kalabalık var, görenler alışverişin bol olduğunu düşünür ama maalesef durum öyle değil. Eskiden siparişlere yetişemezdik şimdi ise iş yok. Ümidimiz son günlerde. Genellikle insanlarımız işlerini son güne bırakmayı da sever, o yüzden son bir iki gün kala artış olacaktır. Vatandaşlarımız tatlı siparişini vermek istiyorsa son güne bırakmasın. Son gün tatlı tükenebiliyor. Hem biz hem de vatandaşın mağdur olmaması için siparişlerini şimdiden versinler ki bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapalım” dedi.

“YOĞUNLUĞUMUZ BAŞLADI”

Başka bir işletmenin çalışanı Cahit Şen ise, “Yoğunluğumuz birkaç gündür başladı. Erken saatlerde işletmemizi açıyoruz ve geç saatlere kadar hizmetimiz devam ediyor. Bayramlık siparişlerimizi almaya başladık. Yoğunluğumuz bayrama 1 – 2 gün kala daha da artacaktır. Tatlı, bayramlarda vazgeçilmezdir. Bizler de fiyatlara herhangi bir zam yapmadan insanlarımız tatlı alabilsin diye gayret gösteriyoruz. Günlük sıcak tatlılar da üretiyoruz. İnsanlar genellikle bayramlarda fıstıklı, cevizli baklavalar tercih ediyor.” sözlerine yer verdi.