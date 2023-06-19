WanHaber – Özel

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı.

Her bayram öncesi bayramlık baklava, kadayıf gibi tatlı siparişleri verilirken, 28 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramına kısa bir süre kala, siparişlerin yok denecek kadar az olması tatlıcıları düşündürüyor.

Hem Kurban Bayramı olması, hem havaların sıcak olması hem de fiyatların yüksek olmasından kaynaklı olarak, tatlı siparişlerinin şuana kadar beklentilerin altında kaldığı belirtiliyor.

“HENÜZ SİPARİŞ ALAMADIK”

Bayram öncesi henüz sipariş alamadıklarını söyleyen Tatlı İşletme Sahibi Engin Yavuz, şunları söyledi, “Şu an bayrama 10 günden az bir süre kaldı. Ancak henüz tatlı siparişi alamadık. Önce ki senelerde bayrama 15-20 gün kala en az 70-80 bazen 100 tepsi sipariş alıyorduk. Bu yıl henüz tatlı siparişi alamadık. Vatandaşlar yükselen fiyatlarla beraber tatlıyı arka plana atmış gibi gözüküyor. Daha öncelikli ihtiyaçları var tabiki. Bizim sektör genelde bayram öncesi hareketlilik anlamında ikinci ya da üçüncü sıradaydı. Bu fiyatlarla beraber sıralamadan çıktık gibi” diye konuştu.

“BAYRAMDAN SONRA YÜZDE 40’LIK ZAM!”

Tatlı fiyatlarına yeni zamların ekleneceğini belirten Tatlı İşletme Sahibi Engin Yavuz, “Biz yaklaşık olarak 8 aydır zam falan yapmadık aslında. 2-3 defa fiyat geçişi oldu. Un, şeker, yağ ona rağmen fiyatları daha arttırmadık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında baklavanın kilo fiyatı 100 liraysa hala yüz liradır. Ben bunlara 2 ayda bir zam yapamam. Ancak diğer ürünlere yapılan zamlara baktığınız zaman bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak” dedi.

Bayramdan sonra tatlı fiyatlarına zam yapacaklarını söyleyen Yavuz, yüzde 40’lık bir zam uygulayacaklarını söyledi.

“ELEMAN SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA KALDIK”

Ekonomik durumdan dolayı eleman çıkarmak durumunda kaldıklarından söz eden Yavuz; “Bu zamlar bizim işleri ciddi anlamda etkiliyor. Daha önce 12 eleman çalıştırdığım yerde, eleman sayısını 8’e düşürmek zorunda kaldım. Belki 2 ay sonra asgari ücret zammından sonra bu sayı daha da düşecek. İşten çıkarmak maharet değil. İş olmayınca mecburen çıkarmak zorunda kalıyoruz. Maliyetimizi hesaplamak zorundayız…” dedi.

Kurban Bayramı öncesi tatlı fiyatlarının işletmeden işletmeye farklılık gösterdiği, fiyat aralığının da 100 TL ile 500 TL arasında değiştiği öğrenildi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin