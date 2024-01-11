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Program kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencisi Özgür Berat İbiş, dünyanın en stratejik sektörü, hayatın olmazsa olmazı bu kadim mesleğin bir neferi olmaktan dolayı gururlu ve onurlu olduklarını, bu özel günü büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade ederek kısa bir konuşma yaptı.

Tarımsal öğretimin tarihsel gelişimine değinen Dekan Tunçtürk, “İki yıl süren pandemi süreci, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren ve halen devam eden savaş tarımı ve gıdanın bir güç dengesi konumuna geldiği, insan yaşamındaki en önemli stratejik kaynaklardan birinin tarım ve gıda tedariği olduğunu göstermiştir. Sekiz milyar nüfusa ulaşan, dünya genelinde yetersiz beslenen ve açlıkla mücadele eden sekiz yüz altmış yedi milyon insanın var olduğu ve her gün yaklaşık on iki bin kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir.

Bu durum gıda eksikliği nedeniyle değil, gıda dağılımındaki adaletsizlik, gıda israfı, ürün kayıpları ve kaliteden kaynaklanmaktadır. Tarımsal ürün ve gıda üreten işletmeler bu sektörlerin tüm paydaşlarının ürün ve verim artışları yanında, ürün ve kalite kayıplarını azaltacak önlemleri almaları büyük önem arz etmektedir” dedi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, “Ülkemiz, hem sahip olduğu genetik zenginlikler hem de ekolojik çeşitlilik potansiyeli ile çok yüksek bir konumdadır.

Çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle buluşturacak ziraat mühendislerini ve bu sektöre katkı sunan tüm paydaşlara giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Halkımızın sağlıklı beslenmesi, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sektöre katkı sunacak bireylerin yetiştirilmesi; bunun nitelikli ve değer üreten tarımsal eğitim öğretimle sağlanabileceği anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Davetli konuşmacı Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, akademik eğitimine başladığı Van’ın kendisi için oldukça önemli olduğunu ifade ederek sunumuna başladı. Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ‘Halk Hekimliğinden Modern Fitoterapiye Bitkilerin Yolculuğu’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdikten sonra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri tarafından belge takdim edildi.

Program, 2023 yılında yeni unvan alan öğretim üyelerine cübbe giydirme, 30. yıl hizmet plaketi, 2023 yılı akademik faaliyetlerde başarılı olan öğretim üyelerine başarı plaketi, TÜBİTAK 2209-A projeleri kabulü alan öğrenci ve danışmanlarına başarı belgesi takdiminden sonra Türk Müziği Devlet Konservatuvarından Öğr. Gör. İzzet Ceberut yönetiminde enstrümantal müzik dinletisiyle son buldu. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri’nin yanı sıra akademik idari personel ile İl Tarım Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel ve öğrenciler katıldı.