Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Edremit Esentepe Mahallesi ve Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ikinci bir arıza nedeniyle; 28 Mayıs 2023 Pazar (Bugün) saat 13:30-00:00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ, Esentepe, Doğanlar, Ayazpınar Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.