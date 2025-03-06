Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yayımlanan ‘Aylık Kaza İstatistikleri’ne göre 2025 yılı Şubat ayında Van’da gerçekleşen ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısı 107 olarak kayıtlara geçti.

Van’da 2025 yılı Şubat ayı içerisinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazaları bir önceki aya göre yüzde 22 azalış gösterdi. Van’da 2025 yılı Ocak ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 138 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından açıklanan trafik bültenine göre 2025 yılı Şubat ayında Van’da 107 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 194 olarak açıklanırken, trafik kazalarında 192 kişi yaralandı. Şubat 2025’te Van’da yaşanan trafik kazalarında 2 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE GENELİ 2025 YILI ŞUBAT AYI TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Türkiye geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerinde; 2025 yılı Şubat ayında;

16 bin 338 ölümlü kaza, 30 bin 351 maddi hasarlı, 23 bin 17 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Türkiye’de Şubat ayı içerisinde gerçekleşen trafik kazalarında yaşamını yitiren toplam vatandaş sayısı ise 119 olarak açıklandı.