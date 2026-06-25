Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, başta buğday ve arpa tarlaları olmak üzere ekili alanlarda ve meyve ağaçlarında hasara neden oldu.

Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Barlık'ın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, dolu yağışının şiddetini gözler önüne serdi. Yaşananları anlatan Barlık, "Kısa süren dolu yağışı bir anda her tarafı beyaza bürüdü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, meyve ağaçları ile ekili alanlarda ciddi zarara neden oldu" dedi.