Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir marketin önünde, arazi anlaşmazlığı yaşadıkları ileri sürülen akraba iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı 3 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Çolak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA