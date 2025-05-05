SGK’nın paylaştığı istatistiklere göre, Türkiye ve Van genelinde 4A, 4B ve 4C sigortalı çalışan kadın ve erkek sayıları belli oldu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 4A kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 18 milyon 574 bin 221 olarak kaydedildi. Bu rakamın 11 milyon 982 bin 39’u erkek, 6 milyon 592 bin 182’si ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Van’da ise 4A kapsamında çalışan kişi sayısı 126 bin 710 olarak belirtildi. Bu rakamın 84 bin 57’si erkek, 42 bin 653’ü ise kadınlardan oluştu.

4B kapsamında Türkiye genelinde çalışan kişi sayısı 3 milyon 80 bin 380 olarak açıklandı. Bu rakamın 2 milyon 294 bin 300’ü erkek, 784 bin 80’i ise kadın çalışanlardan oluşuyor.

Van’da 4B kapsamında çalışan kişi sayısı 21 bin 687 olarak belirtildi. Bu çalışanların 18 bin 685’i erkek, 3 bin 2’si ise kadınlardan oluştu.

4C kapsamında ise Türkiye genelinde toplam 3 milyon 654 bin 803 kişinin çalıştığı SGK verilerinde yer aldı. Bu sigorta kolunda çalışan erkek sayısı 2 milyon 251 bin 901, kadın sayısı ise 1 milyon 402 bin 902 oldu.

Van’da 4C kapsamında çalışan kişi sayısı 50 bin 352 olurken, bu çalışanların 35 bin 270’i erkek, 15 bin 82’si ise kadınlardan oluşuyor.