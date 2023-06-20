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Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlardan sonra Van’da şehirlerarası ulaşım ücretlerine de zam yapıldı.

Van’da bayram öncesi, şehirlerarası ulaşıma beklenen zam bugün itibari ile uygulanmaya konuldu. Yaklaşık yüzde 20 oranında yapılan zam, bugünden itibaren bilet alarak seyahat edeceklere yansıtılıyor.

“ZAM KAÇINILMAZ OLDU”

Akaryakıta gelen zamlardan kaynaklı şehirlerarası ulaşıma zam yaptıklarını söyleyen Vanyolu Firma Yetkilisi Nevzat Özgökçe, şunları kaydetti, “Bugün itibari ile şehirlerarası bilet fiyatlarına zam yapmak durumunda kaldık. Özellikle akaryakıt zammının altından kalkabilmek için zam gerekiyordu. Önceden biletlerini alanlar aldı, bu durumdan etkilenmeyecekler. Ancak yeni bilet alacaklar zamlı bir şekilde alacak” diye konuştu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Bugün itibari ile şehirlerarası ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 20 zamdan sonra Van ile bazı diğer iller arasındaki yeni fiyatlar şu şekilde oldu;

Van’dan İstanbul’a yolculuk yapacak bir kişi, 750 TL’ye aldığı bileti zamlı tarifeden sonra 900 TL’ye, Van-Ankara arası 600 TL olan bileti yeni tarifeyle 750 TL’ye alabilecek.

Van-Mersin arası biletler 500 TL’den 600 TL’ye, Van-İzmir arası bilet fiyatları da 800 TL’den 900 TL’ye yükseldi.

Bilet fiyatları firmadan firmaya küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Mehmet Salih Giyci