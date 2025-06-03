Kurban Bayramı’nın yaz mevsimine denk gelmesiyle beraber otogarlarda yoğunluk olması bekleniyor. Bayramı sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar gidiş/geliş planı yapmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre Kurban Bayramının ilk günü itibariyle şehirlerarası otobüs biletlerine yeni bir zam yapılacağı öngörülüyor.

Kilometre bazlı bilet fiyatları değişkenlik gösterirken en yüksek bilet fiyatı İstanbul, İzmir ve Antalya gibi uzak kentlere görünüyor.

Yaklaşık iki ay önce Van-İstanbul bilet fiyatı bin 500 TL iken Kurban Bayramı öncesi 2 bin 100 TL olarak satışa sunuluyor. Bununla beraber Van – Ankara otobüs bileti bin 500 TL iken bin 750 TL’ye çıktı. Uzak mesafelerden olan İzmir için ise Vah’da otobüs bilet ücreti bin 500 TL’den 2 bin 100 TL’ye çıktı.

Van’da yolcu taşımacılığı yapan firmaların online sitelerinde ve yetkileri tarafından edindiğimiz bilgilere göre Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran Cuma) itibariyle de yeni güncel tarife uygulanacak.

İşte güncellenmesi beklenen yeni tarife ücretleri;

Van-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı - 2 bin 500 TL

Van-Ankara arası otobüs bilet fiyatı - 2 bin TL

Van-Antalya arası otobüs bilet fiyatı – 2 bin 500 TL,

Van-İzmir arası otobüs bilet fiyatı 2 bin 500 TL

Kurban Bayramı tatili için farklı şehirlere gidecek olan vatandaşlar dönüş yolculuğunda yeni tarife üzerinden biletlerini almış olacak.