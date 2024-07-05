19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren 13'ncü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den sonra seçilecek 14'üncü Cumhurbaşkanı için ilk tur seçimleriyle sonuç alınamaması üzerine seçim 2'nci tura kaldı.

Seçimler reformist aday Mesud Pzeşkiyan ve Muhafazakar Aday Said Celili arasında gerçekleşiyor. İranlılar, Van'da sabah saatlerinden itibaren Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan seçim sandığında oy kullanmaya başladı.

Oy kullanan kişi sayısının beklentinin üzerinde olduğu belirtilirken oy kullanma işleminin saat 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.