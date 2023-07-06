Bostaniçi Mahallesi'ndeki sitede dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Günün ağarmasıyla hasarın daha net görüldüğü sitedeki yangında, 7 dükkan ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü sitede, emniyet müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma yaptı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Edremit ve Kurubaş grup amirlikleri, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale araçlarının müdahalesi, AFAD, Karayolları, DSİ ve Orman İşletme müdürlüklerinin de araç desteğiyle kontrol altına alınmıştı.AA