Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van’daki ticari taksiler, yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması talebiyle eylem yaptı. Van Kalesi civarında bir araya gelen taksici esnafı, burada basın açıklaması yaptı ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Taksici esnafı adına burada yapılan açıklamada; “Araçlara yaş sınırı getirilmesi nedeniyle fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi söz konusu olduğu için, araçlarımızı artık yenileyemiyoruz. Araç sigortası, fenni muayene, taşıt vergisi, araç parçaları, lastikleri, bakımları günbegün zam alırken bizler bu yükün altında ezilip durmaktayız” denildi.

“GEÇİMİMİZİ SAĞLAYAMAZ DURUMA GELDİK”

Zor bir durumda olduklarını ve geçinemediklerini dile getiren taksiciler adına yapılan açıklamada şöyle denildi; “Her birimiz ailelerimize bakmakla yükümlü esnaflarız. Evimize ekmek götüremez, geçimimizi sağlayamaz duruma geldik.

Kapıköy Sınır Kapısından ilimize gelen İranlı turistleri taşıyan servisler, yetkileri olmadıkları halde şehir içine hatta havalimanına kadar yolcu taşımaktadırlar. Neden bunlara müdahale edilmiyor? Şehirde korsan taksiler cirit atmaktadır. Neden şehirde çalışan ticari taksilerle sürekli uğraşılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı eylem kararı almış bulunmaktayız. Taleplerimizin yetkililerce yerine getirilmesini istiyoruz.”

Basın açıklamasının ardından alandaki taksiciler alkışlarla açıklamaya destek verdi.

