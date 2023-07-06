Meta’nın Twitter’a rakip olarak kurduğu Threads adlı platform, kullanıcıların erişimine açıldı.

Mark Zuckerberg, hayata geçirdikleri Threads uygulamasının Twitter'ı geride bırakmayı amaçladığını söyledi.

Threads'in, platformda yapılan son değişikliklerden mutsuz olan Twitter kullanıcıları için bir çekim merkezi olabileceği söyleniyor.

10 milyondan fazla kullanıcı kaydoldu

Kullanıcıların 500 karaktere kadar gönderi paylaşmasına olanak sağlayan Threads, Twitter'a benzer pek çok özelliği barındırıyor.

Zuckerberg, uygulamanın ilk 7 saatinde 10 milyon kullanıcı kaydını geçtiğini duyurdu.

Aynı isim, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu sosyal medya platformunu "dostça tutmanın nihayetinde başarının anahtarı olacağını" belirtmişti.

Elon Musk'ın tepkisi

Meta'nın CEO'su'na Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan yanıt gecikmedi:

Acıyı gizleyen Instagram'ın sahte mutluluğuna dalmaktansa, Twitter'da yabancılar tarafından saldırıya uğramak kesinlikle tercih edilir.

Twitter'a rakip oldu

Threads'in "Twitter'dan daha büyük" olup olmayacağı sorulduğunda Zuckerberg, "Biraz zaman alacak, ancak bence 1 milyardan fazla kişinin bulunduğu bir genel konuşma uygulaması olmalı." yanıtını verdi.

Türkiye'deki kullanıcılar indirebiliyor

Twitter'ın bunu yapma fırsatı bulduğunu ama başaramadığını dile getiren Zuckerberg, "Umarım biz yaparız." diye ekledi.

Threads, 100'den fazla ülkede indirilebiliyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Threads nasıl çalışıyor

Threads'deki gönderiler Instagram'da paylaşılabilirken, bunun tam tersi de yapılabiliyor. En fazla 5 dakika uzunluğunda videoların yanı sıra bağlantılara ve fotoğraflara yer verilebiliyor.

Kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarının yanı sıra önerilen içerikleri de görüyor.

Diğer profilleri takibi bırakmak, engellemek, kısıtlamak ve şikayet etmek de mümkün. Kullanıcıların Instagram'da engellediği tüm hesaplar, Threads platformunda da otomatik olarak engelleniyor.

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