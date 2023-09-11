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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Van’da yenidoğan ölümlerini azaltma ve yenidoğana nitelikli hizmet verilmesi amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 2 gün süren eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim programına; Erciş Devlet Hastanesi, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Lokman Hekim Van Hastanesi, Özel Akdamar Hospital ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan 20 kişi katıldı.

2 günlük eğitimin sonunda katılımcılara belgeleri verildi.