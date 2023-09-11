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Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyarette, yerel seçim hazırlıklarında gelinen son durum ve yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Genel başkanlar, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Ağustos'ta yapılan görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrası hazırlanan yerel seçim çalışma dosyalarını değerlendirdi.

Tam mutabakatla çalışmalara devam edileceği kararlaştırılan ziyarette, iki partinin TBMM'deki grubunun yeni dönemde Meclis gündemine getireceği konu başlıklarına yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, hazırlıklarına başlanılan eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde belirlenen takvim doğrultusunda Meclis gündemine getirileceği bildirildi. haber7