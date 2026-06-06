8 il ve çok sayıda teşkilat kademesinden yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyona, Van Uygulama Oteli’nde ev sahipliği yapıyor.

Kamp programı kapsamında düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı’nda konuşan Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, önemli mesajlar verdi. Siyasetin omurgasını mahalle teşkilatlarının oluşturduğunu belirten Büyükgümüş, AK Parti’nin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını paylaştı.

"ÖNEMLİ KONULARIMIZIN BAŞINDA MAHALLE ÇALIŞMALARIMIZ GELİYOR"

Konuşmasına salondaki partilileri selamlayarak başlayan Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bu dönem en çok önem verdikleri konunun mahalle çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem üzerinde durduğumuz en önemli konu başlıklarından biri mahalle çalışmalarımızdır. Bugün de Van’da mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek bu çalışmalarımızı istişare etmek, değerlendirmek ve önümüzdeki dönemin yol haritasını birlikte belirlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti’yi diğer siyasi partilerden ayıran en büyük özelliğin gönüllere girmek olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Biz, ülkemizin sadece belli bir kesiminin değil, milletimizin tamamının desteğine, duasına ve teveccühüne talibiz. Milletimizin gönlünde ve zihninde ne varsa, AK Parti’miz de oradadır. Bu yüzden her fırsatta ifade ettiğimiz bir sözümüz var: ‘Seçim sandıkta, gönüller mahallede kazanılır’." dedi.

"MAHALLE BAŞKANLARIMIZ TEŞKİLATIMIZIN UÇ BEYLERİDİR"

Mahalle başkanlarını "uç beyi" olarak nitelendiren Büyükgümüş, teşkilat yapısının bir makam hiyerarşisi değil, dava sorumluluğu olduğunu belirterek, "Mahalle teşkilatlanmamızı ve mahalle başkanlarımızın çalışmalarını tüm faaliyetlerimizin omurgası olarak görüyoruz. Mahalle başkanlarımızı da birer ‘uç beyi’ olarak değerlendiriyoruz. Yani en önde mücadele eden, sahada ilk fedakârlığı gösteren, teşkilatımızın nabzını tutan kişiler olarak görüyoruz.

Partimizin bilgiye, stratejiye ve yönlendirmeye ihtiyacı olduğunda bizi ilk uyaracak, ilk bilgiyi aktaracak olan mahalle teşkilatlarımızdır. Mahallelerden ilçelere, il teşkilatlarından belediyelere, milletvekillerinden genel merkeze kadar AK Parti’nin siyasi anlayışı bir makam hiyerarşisi değil; davamızı ve mücadelemizi yürütme sorumluluğudur.

Biz siyasete böyle bakıyoruz. AK Parti; bazı insanlar makam sahibi olsun diye kurulmuş bir hareket değildir. Bizim bir davamız, bir mücadelemiz var. Biz, dünya mazlumlarına umut olmayı hedefleyen bir siyasi hareketiz." ifadelerini kullandı.

"SİYASETTE SAMİMİYETTEN DAHA GÜÇLÜ BİR GÜÇ YOKTUR"

Başarının anahtarının samimiyet ve bereket olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyasette bazen yoğun bir çalışma yürütürsünüz; büyük emek verirsiniz ama günün sonunda bir şeylerin eksik kaldığını hissedersiniz. İşte o noktada kendimize iki soru sormamız gerekir. Birincisi; bu çalışmaları yaparken ruhumuza hâkim olan duygu nedir? Eğer samimiyet varsa, o ekibi kimse yenemez. Siyasette samimiyetten daha güçlü bir güç yoktur.

Medya desteği, sosyal medya desteği ya da başka unsurlar ancak bir yere kadar etkilidir. Eğer bir teşkilat inançla, samimiyetle ve hedefe kenetlenmiş şekilde çalışıyorsa, başarı kaçınılmazdır. İkincisi ise yaptığımız her işte bereket unsurunu gözetmektir. Sadece siyasette değil; ilimde, iş hayatında, hayatın her alanında emeğin bereketlenmesi çok önemlidir. Eğer çalışmalarımız Cenab-ı Allah’ın inayetiyle bereketlenirse, kalplerde bıraktığı etki de çok daha güçlü olur."

"BİR MAHALLE BAŞKANININ DİKKATİ LİDERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Mahalle başkanlarının üstlendiği tarihi sorumluluğu bir örnekle gözler önüne seren Teşkikat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İşte o mahalle başkanımızın dikkati sayesinde Siirt seçimleri yenilendi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Siirt’ten milletvekili seçildi ve ardından başbakan olarak bu kutlu harekete liderlik etmeye devam etti. O mahalle başkanımız şöyle düşünebilirdi: ‘Seçimi zaten kazandık, bu birkaç yüz oyun ne önemi var?’ Ama o sorumluluğu gösterdi. Çünkü mesele sadece bir seçim değildi; milletle liderin buluşacağı yolu açmaktı. İşte biz de mahallelerimizden aldığımız bu güç ve kararlılıkla, bu anlayışı Türkiye’nin dört bir yanında büyütmenin gayreti içerisindeyiz."