Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve Edremit Kaymakam Yücel Erdem'le birlikte sağlık alanında yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Edremit İlçesinde inşaatı devam eden sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmete ulaşmayı kolaylaştırmak için yapılan Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret eden ve İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun'dan bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı, sağlık yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Balcı, Gevaş 50 yataklı Devlet Hastanesi, 7 adet Aile Sağlık Merkezi, 2 Adet Acil Sağlık İstasyonu, 2 Adet Sağlıklı Hayat Merkezinin inşaatlarının devam ettiğini ve kısa zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Projesi tamamlanan ve ihale aşamasındaki yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Balcı, 800 yataklı Şehir Hastanesi, 50 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 8 Adet Aile Sağlığı Merkezi, 2 Adet Sağlık Hizmetleri Merkezi, 1 Adet Aile Sağlık Merkezi, 150 yataklı Erciş Devlet Hastanesi Ek Binası, 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi, 150 yataklı İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi, 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesi, Özalp Devlet Hastanesi Ek Binası, Özalp Devlet Hastanesi 17 ünitlik Diş Merkezi, Özalp Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi yatırımlarının ise proje ve ihale aşamasında olduğunu ifade etti. Vali Balcı akabinde, 24 yeni ünit eklenerek 92 ünitle hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ'NİN YAPIMI SÜRÜYOR

Vali Ozan Balcı, daha sonra Devlet Tiyatrosu binasının yanında yapımı hızla devam eden Yeni Kültür Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin kentin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacağını belirterek çalışanlara kolaylıklar diledi.