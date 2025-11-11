Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmeleri Wanhaber’le paylaştı.

Müdür Tosun, son üç yılda kentte üç yeni hastanenin hizmete alındığını belirterek, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

“ÜÇ YENİ HASTANE HİZMETE GİRDİ”

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, “Son 3 yılda ilimizde 3 tane yeni hastaneyi devreye aldık. Bunlardan biri Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. 33 ünit ve 36 hekimle hizmet veren merkezimiz, Erciş’in yanı sıra Çaldıran, Muradiye, Patnos ve Ağrı’dan gelen hastalara da hizmet sunuyor. Ayrıca 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi yaklaşık bir yıldır yeni binasında hizmet veriyor. Yine 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi de tamamlanarak faaliyete geçti. Bu üç hastane, son üç yılda başlanan ve tamamlanarak halkın hizmetine sunulan yatırımlarımızdır.” dedi.

“İLİMİZDE YENİLENMEMİŞ HASTANE KALMAYACAK”

Tosun, kentte yenilenmeyen tek hastane olarak Başkale Devlet Hastanesinin kaldığını belirterek, “Şu anda Başkale’de 75 yataklı yeni bir devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. Bu sene temeli atıldı. Çalışmalar yüzde 40–45 seviyelerinde. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl kasım-aralık ayı gibi yüklenici firma ve bakanlık tarafından teslim edilecek. Böylece ilimizde yenilenmemiş hastane kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Deprem analizleri açısından da kentte riskli sağlık binası kalmayacağını belirten Van İl Sağlık Müdürü Tosun, “Muradiye Devlet Hastanemizin yeni ihalesi yapıldı. 150 yataklı olacak ve yer teslimini bekliyoruz. Hava şartları elverirse bu sene temelini atacağız. 150 yataklı Erciş Devlet Hastanesi ek binasının projesi bitti, şu anda bakanlık değerlendirmesinde. Bu yıl içinde ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. 150 yataklı Bostaniçi–İpekyolu Devlet Hastanesi için de proje tamamlandı ve bakanlık kontrolünde. Onun da ihalesini bu yıl bitmeden yapıp önümüzdeki yılın ilk aylarında temelini atmayı planlıyoruz. Bununla beraber Cumhurbaşkanlığından sözünü aldığımız 500 yataklı Edremit Devlet hastanesi var. 2026 yılı yatırım programı açıklandığında bunun da proje çalışmalarına başlayacağız.” şeklinde konuştu.

“ASKERİ HASTANE YERİNE TUŞBA HASTANESİ YAPILACAK”

Yatırımda olan diğer projeler hakkında da bilgi veren Müdür Tosun, “Bunlarla beraber 800 yataklı Van Şehir Hastanesi inşaatı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne ek bina olarak yapılıyor. Tamamlandığında toplam yatak kapasitesi 2000–2250’ye çıkacak. Büyük çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşacak ve tüm özellikli birimleri barındıracak.” dedi.

“EDREMİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Van’da ağız ve diş sağlığı alanında da önemli adımların atıldığını vurgulayan Tosun, “Edremit’te 50 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılıyor. İnşaatın yüzde 10’u tamamlandı. Hedefimiz önümüzdeki yıl aralık ayında, olmazsa bir sonraki yıl hizmete almak. Böylelikle iki merkezde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağız.” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTEYE 500 YATAKLI YENİ EK BİNA”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’ne yapılacak ek binadan da bahseden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, “500 yataklı, 100 bin metrekarelik yeni bir ek bina bu sene yatırım programına alındı. Proje çizim aşamasında ve mart ayında tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Proje, mevcut hastane ile köprü şeklinde birbirine bağlanacak şekilde planlandı. Böylece iki bina tek bir hastane kompleksi olarak hizmet verecek.” dedi.