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Wanhaber / Ramazan Çetin

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’u ziyaret etti.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun tarafından Van’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verildi.

Yapılan toplantıda, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak için istişarelerde de bulunuldu.

Ardından Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte devam eden sağlık yatırımlarının şantiye alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.