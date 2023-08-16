Tahmini Okuma Süresi: dakika

Para Piyasaları Uzman İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı. "Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor" diyen uzman isim yaşanan gerilemenin ise dolar kaynaklı olduğunu ifade etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

GRAM ALTINDA YENİ REKOR İÇİN TARİH VERDİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında yeni rekor için tarih verdi.

Uzman isim açıklamasına ons altın ile başladı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır.

Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir.

GRAM ALTIN ALMAYI YA DA BOZDURMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT!

Gram altın alacak kişiler ile bozdurmayı düşünenleri uyaran Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzman isim açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır.

Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir.

Gram altın TL ekran ve internet tarafında en az 50 liralık makas olacaktır. Talep ne kadar oluşursa makas aralığı bir o kadar açılacaktır. Sanalda altın yatırımı yapan arkadaşlar da bankacılık uygulamasından makas aralıklarına bakabilir.

Gram altın TL'de serbest piyasalarda 1751 lira görüldü. Gram altın TL'de fiyat farklılığı oluştuğu için 1700 altında fiziki tarafta bir işlem beklemiyorum. Sanal ortamda olabilir 1660 ama fiziki tarafta 1700 altında rakamlar beklemiyorum. Ekim ayı itibarıyla gram altında 1800'lü rakamları konuşacağız. 1820, 1880 TL rakamları oluşacaktır."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 16 Ağustos Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.653,37 TL üzerinden yapan gram altın 1.656,48 liradan alınıyor, 1.656,79 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.184,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.086,00 liradan alınıyor, 11.187,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.618.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.561,00 liradan alınıyor, 5.620,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.809,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Ağustos itibariyle 2.771,00 liradan alınıyor, 2.809,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Ağustos günü 10.946,21 TL alış, 11.164,45 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MYNET