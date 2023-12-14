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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da sağlık personellerine önemli bir eğitim verildi. Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi kapsamında çok sayıda sağlık personeli eğitim aldı.

Eğitimlerle yenidoğan ölümlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlenen eğitime katılan sağlıkçılara, eğitim sonunda belge verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, söz konusu eğitime ilişkin yapılan açıklamada; “Yenidoğan ölümlerinin azaltılması, yenidoğan bakımında standardizasyon sağlanması ve eli yenidoğana değen her sağlık çalışanın bilgi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla; Van il Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS birimi tarafından ilimizde 11-12 Aralık tarihinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi ve İlçe Devlet Hastanelerindeki sağlık çalışanlarına yönelik Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi düzenlenmiş olup kurs bitiminde başarılı olan katılımcılara eğitim belgesi verilmiştir” denildi.