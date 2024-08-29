Yerli ve yabancı turistlerin Van’da en çok tercih ettiği yerlerden biri olan tarihi Büyük Rus Pazarı’nda yer alan el dokuması halı tablolar dikkat çekiyor.

Yün ve ipek ipliklerle ince dokuma işçiliğin ön plana çıktığı aynı zamanda tarih boyunca fars kültüründe önemli bir noktada olan sanatsal motiflerin içinde sıkça işlendiği İran halıları şimdi de evlerin duvarlarını süslüyor.

Yüksek kaliteli malzemelerle, İran’da halı ustaları tarafından halıların tablo olarak işlendiğini belirten Kaligraf Sanatçısı Mahmut Akyavaş, “İran’da geleneksel yöntemlerle ve el işçiliği ile tyapılan dokuma halı tablolarını burada satışa sunuyoruz. Bunları İran’dan getirmemizin sebebi ise orada el işçiliğinin daha yaygın olması ve aynı zamanda ince işçiliğin daha güzel işlenmesi. Amacımız hem bu sanatsal ürünlerin pazarlaması hem de geleneksel motiflerin ağırlıklı olduğu sanat ürünlerini yaygınlaştırmak. Belirli dönemlerde turizmin sekteye uğraması ile beraber satışlarımız durgun da olsa genel itibari ile bu çalışmalarımız oldukça yoğun ilgi görüyor.” ifadelerine yer verdi.

SANATI TABLOYA İŞLİYORLAR

İran halılarının yanı sıra geleneksel ve modern motiflerin sıkça ele alındığı çeşitli sanat çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Kaligraf Sanatçısı Akyavaş, “Yağlı boya çalışmalarımızı geleneksel el sanatları öğrencilerine yaptırıyoruz, bu yaptığımız çalışmalar genel anlamda müşterilerimizin istekleri doğrultusunda manevi değeri yüksek çalışmalar oluyor. Yine aynı zamanda burada durum çizimleri, halı baskıları, kanvas baskıları yapılıyor. Bunların yanı sıra çoğu sanat türünü burada tablolara işliyoruz.” diye konuştu.