Ticaret Bakanlığı tarafından bu hafta içinde birçok markette eş zamanlı olarak denetimler yapılırken, Van’da da ekipler harekete geçti. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki fiyat değişim tarihleri gibi kriterler incelendi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini sıkılaştıran ekipler, özellikle bu dönemde yoğun talep gören temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini mercek altına aldı. Aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutulurken, ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Ayrıca, indirimli satışa sunulan ürünlerin indirim öncesi ve sonrası fiyatları, tarife ve fiyat listeleri de detaylı olarak kontrol edildi. Kurallara aykırı durumlar için gerekli idari işlemler yapıldı.