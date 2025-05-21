Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğu devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu.

Kaçak avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, inci kefalinin tatlı sularda ilerleyişini kolaylaştırmak için de çalışma yürütüyor. Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'na üremek için büyük çaba göstererek gelen inci kefalini koruma tedbirleri en üst seviyede tutuluyor.

Kaçak avcılara göz açtırmayan jandarma ve polis ekipleri, gece gündüz akarsu kenarlarında nöbet tutmaya devam ediyor. İnci kefallerinin göçü sırasında bazı kişiler, suya girerek poşetlere balık dolduruyor. Suya girerek poşetine balık dolduran bir kişi, bölgede nöbet tutan polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri balıkları tekrar suya bırakırken, şahıs polis merkezine götürülerek hakkında tutanak düzenlendi.