Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van Gölü kıyılarında artan ziyaretçi yoğunluğunu değerlendirdi. Dağer, özellikle piknik sonrası kıyı kesimlerinde bırakılan atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Yaz aylarında Van Gölü kıyılarında yaşanan yoğunluğun doğal karşılanması gerektiğini ifade eden Dağer, gölün sahip olduğu doğal güzellik ve sosyal yaşam alanı nedeniyle hem Vanlılar hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini söyledi.

“GERİDE BIRAKILAN ATIKLAR CİDDİ BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR”

Ancak bu yoğunluğun beraberinde çevre kirliliği sorununu da getirdiğini belirten Dağer, “Van Gölü, sahip olduğu eşsiz doğal güzellik, serinletici etkisi ve sosyal yaşam alanı sunmasıyla hem Vanlıların hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. İnsanlar burada vakit geçirmek, dinlenmek, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli zamanlar yaşamak istiyor.

Ancak bu yoğunluğun beraberinde getirdiği önemli bir sorun da var. Ne yazık ki bazı bölgelerde ziyaretçilerin geride bıraktığı plastik atıklar, cam şişeler, yiyecek ambalajları ve özellikle mangal sonrası oluşan atıklar ciddi bir çevre kirliliğine neden oluyor. Kısa süreli bir kullanım için gelinen bu alanlar, ardından uzun yıllar doğada kalacak atıklarla kirletiliyor.” dedi.

“ASIL MESELE DOĞAYA YILLARCA YOK OLMAYACAK İZLER BIRAKILMASIDIR”

Dağer, kısa süreli kullanım için gelinen kıyı alanlarının uzun süre doğada kalacak atıklarla kirletildiğini belirterek, “Oysa burada asıl mesele, birkaç saatlik kullanım sonrasında doğaya günlerce, hatta bazen yıllarca yok olmayacak izler bırakılmasıdır.

Bu sadece görüntü kirliliği değil; aynı zamanda su ekosistemine, toprak yapısına ve bölgedeki canlı yaşamına da zarar veren bir durum. Unutmamamız gerekiyor ki Van Gölü sadece bugün burada yaşayanların değil, gelecek nesillerin de ortak mirası. Bugün göstereceğimiz duyarlılık, yarının çocuklarına bırakacağımız çevrenin kalitesini doğrudan belirleyecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Van Gölü’nün sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak mirası olduğunu dile getiren Dağer, vatandaşların getirdikleri tüm atıkları yanlarında götürmeleri, çöplerini doğaya bırakmamaları ve mangal kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

“BEKLENTİMİZ HERKESİN RAHATLIKLA UYGULAYABİLECEĞİ ADIMLARDAN OLUŞUYOR”

Çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Dağer, her bireyin göstereceği duyarlılığın Van Gölü’nün doğal yapısının korunmasında önemli rol oynadığını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Vatandaşlardan beklentimiz aslında oldukça basit ve herkesin rahatlıkla uygulayabileceği adımlardan oluşuyor: Getirdikleri her şeyi yanlarında geri götürmeleri, çöplerini doğaya bırakmamaları, ateş ve mangal kullanımında daha dikkatli olmaları ve bulundukları çevreyi kendi yaşam alanları gibi görmeleri.

Her bireyin göstereceği küçük bir duyarlılık, aslında büyük bir değişimin başlangıcı olacak. Van Gölü’nün doğal güzelliğini korumak, sadece kurumların değil, o alanı kullanan her bireyin ortak sorumluluğudur.”