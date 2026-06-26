Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Muradiye ve Çatak ilçelerinde petrol arama sondaj çalışmalarının tamamlandığını açıklarken ayrıca taşımalı doğalgaz sistemiyle hizmet alan ilçelerin kalıcı boru hattına kavuşturulması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Van Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Kayhan Türkmenoğlu, KİT Alt Komisyonu’nda gerçekleştirilen BOTAŞ toplantısında Van’daki enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmenoğlu, Van’da sürdürülen petrol arama çalışmaları ile doğalgaz altyapısındaki gelişmelere dair bilgi paylaştı.

Toplantıda Van’daki petrol arama çalışmalarına değinen Türkmenoğlu, Muradiye Beşparmak-1 ve Çatak Körkandil-1 kuyularında toplam 280 milyon TL tutarındaki petrol arama sondaj çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Söz konusu çalışmaların Van’daki enerji yatırımları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

“YATIRIMLAR ÜLKEMİZİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLERİNE KATKI SUNACAK”

Bu çalışmaların ülkedeki enerji bağımsızlığı hedefine katkı saylayacağını belirten Türkmenoğlu, “Bu yatırımlar, hem ülkemizin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sunacak hem de Van’ımızın ekonomik potansiyelini güçlendirecektir. Doğalgaz yatırımlarında ise bugün itibarıyla İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerimiz kesintisiz boru hattı doğalgazına kavuşmuş; Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerimizde taşımalı (CNG) sistemle doğalgaz hizmeti verilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

2026 yılı içerisinde Başkale ve Saray ilçelerine doğalgaz arzının sağlanmasının hedeflendiğini, 2027 yılı ve sonrasında ise Bahçesaray ile Çatak ilçelerinin doğalgaz altyapısına kavuşmasının planlandığını açıklayan Milletvekili Türkmenoğlu, “2026 yılı içerisinde Başkale ve Saray ilçelerimize doğalgaz arzının sağlanması, 2027 yılı ve sonrasında ise Bahçesaray ve Çatak ilçelerimizin de doğalgaza kavuşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca taşımalı sistemle hizmet alan ilçelerimizin kalıcı boru hattına kavuşturulması için çalışmaların hızlandırılmasının önemini bir kez daha ifade ettik. Van’ımızın enerjiden ulaşıma, tarımdan hayvancılığa, sanayiden eğitime ve sağlığa kadar her alanda daha güçlü bir geleceğe ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.