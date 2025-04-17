Meteorolojik verilere göre Van’da yağışlı havalar yerini bulutlu bir havaya bırakacak. Pazar gününe kadar da yağış beklenmiyor. Ancak bugün öğlen saatlerine kadar Başkale ilçesinde yağış ihtimali gözüküyor.

Beş günlük meteorolojik tahminlere göre Van’da Pazar ve Pazartesi günleri yeniden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Hakkari'nin doğu ilçeleri ile Van'ın Başkale ilçesinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

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