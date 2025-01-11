Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın İpekyolu, Edremit, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa, Hatuniye ve Selimbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eminpaşa Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Murataldı, Öveçli, Sevindik, Topsakal ve Uzungedik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

15.00 – 17.00 saatleri arasında; Bahçelievler, Elmalı, Hişet, Karşıyaka, Orta, Pınarbaşı ve Selimiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.