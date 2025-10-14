Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Çocuk Palyatif Bakım Servisi hizmete açıldı. Bölgedeki palyatif bakım gereksinimi olan çocuklara ve ailelerine sağlık desteği sunacak olan bu servis, hasta kabulünü başladı.

8 yatak kapasitesi servis, Van ve çevresinde uzun süreli veya karmaşık sağlık sorunları olan çocukların tedavi süreçlerini destekleyecek.

Çocuk palyatif bakım servisi, ciddi veya kronik hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve aileleri için özel olarak tasarlanmış bir tıbbi destek birimi olarak hizmete açıldı. Çocuk palyatif bakım servisi, tedaviye ek olarak çocukların fiziksel acılarını hafifletmeyi, semptomları etkili bir şekilde yönetmeyi ve hem çocuğun hem de ailesinin yaşam kalitesini en üst düzeyde korumayı amaçlıyor.