Toysspark Oyuncak Mağazasının açılışına Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik de katıldı.

Yapılan kurdele kesimiyle 'Oyun başlasın, hayaller parlasın' sloganıyla işletmenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Vanlı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "Bugün burada, yeni bir oyuncak mağazasının açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bu güzel girişimi hayata geçiren işletme sahiplerini yürekten kutluyorum. Böylesi neşeli bir iş yeri, sadece çocuklar için mutluluk kaynağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda istihdama katkı sağlayarak topluma da değer katacak.

Yeni başlangıçların her zaman umut ve heyecan getirdiğine inanıyorum. Bu mağazanın, hem sizlere hem de müşterilerinize bol kazanç, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Oyuncak mağazasının açılışına Kültür ve Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işletme sahibine "İşyeri Siftah Sertifikası" verildi.

Açılış töreni mağazanın gezilmesiyle sona erdi.