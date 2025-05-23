Tarih derslerinde medeniyetlerle ilgili konuların daha iyi aktarımını sağlamak isteyen 9. sınıf öğrencileri Ali Kutlu, Nehir Kurt ve Onur Güden, edebiyat öğretmenleri Olcay Çömlekçi Yurdakul ile bu konuda çalışma yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda üniversitelerdeki tarih ve arkeoloji bölümleriyle, Van Müzesi yetkilileriyle görüşmeler yapan öğrenciler ve öğretmenleri, Van ve çevresinde hüküm süren devletlerden Urartular, Asurlular, Akadlar, İskitler, Frigler ve Hititler'in devlet yapısı, yaşantısı, kuruluş süreçlerine ilişkin hikayeler yazdı.

Bu hikayeleri yapay zeka teknolojisinden yararlanarak sesli animasyon filmine dönüştüren öğrenciler, "Eskiçağ Medeniyetlerinde Dijital Masallar" adını verdikleri projeyle, Batman'da 24-27 Şubat'ta düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda tarih alanında birinci oldu.

Ankara'da 25 Mayıs'ta yapılacak TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler, teknoloji ile eğitimi birleştirdikleri projeleriyle buradan da aynı başarıyla ayrılmayı hedefliyor.

"Hazırladığımız videolar sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek"

Öğrencilerden Ali Kutlu, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin tarih dersine ilgilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin bölge yarışmasında çok beğenildiğini anlatan Kutlu, "Eskiçağ medeniyetleriyle ilgili 6 masal hazırladık. Yapay zeka teknolojisinden faydalanarak sesli anlatımlı animasyon videolar yaptık. Tarih derslerinin daha iyi anlaşılmasını istiyoruz. Hazırladığımız bu videolar sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak ve izlenebilecek. Sosyal medyada vakit geçiren öğrenciler, videoları izleyerek hem tarihi öğrenecek hem de verimli zaman geçirecek. Ankara'daki yarışmada Türkiye birinciliğini hedefliyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizin güzel bir dereceyle döneceklerine inanıyoruz"

Okul Müdürü Hurşit Kara ise okullarının sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanda birçok başarıya imza attığını söyledi.

Öğrencilerin hazırladığı "Eskiçağ Medeniyetlerinde Dijital Masallar Projesi"nden çok umutlu olduklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bölge yarışmasında birinci seçilen projemiz, ilimizi Türkiye finalinde temsil edecek. Öğrencilerimizin güzel bir dereceyle döneceklerine inanıyoruz. Projemiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne hitap ediyor. Tarihini bilen, değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Tarih konularını ezberden uzak, somut bir şekilde anlatarak kalıcı bir öğrenmeyi amaçlıyoruz. Böyle güzel, faydalı bir projeyi hazırlayan öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum."

"Tarih konularının görüntülü, sesli ve alt yazılı olarak aktarımını sağlıyoruz"

Danışman Öğretmen Olcay Çömlekçi Yurdakul ise bölge finalinde elde ettikleri başarıyı Türkiye finaline de taşımak istediklerini ifade etti.

Projenin öğrencilerin emeğiyle hazırlandığını anlatan Yurdakul, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ilk önce masalları hazırladı. Okulumuzdaki uzman öğretmenler, masalların tekniğe uygun olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra masalları yapay zeka teknolojisinden faydalanarak dijital bir formata dönüştürdük. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Tarihini, kültürünü bilmeyen toplulukların geleceğe bırakacakları bir miraslarının olmayacağı anlayışından hareket ettik. Öncelikle Urartular olmak üzere bölgedeki medeniyetlerle ilgili 6 masal hazırladık. Çalışmamız disiplinler arası bir çalışma. Tarih ve edebiyat iç içe geçmiş bir alan. Türkiye finalinde birinciliği hedefliyoruz. Projemiz bölge yarışmasında çok ilgi gördü. Jüri üyelerinin övgülerini aldık. Üniversitelerdeki tarih ve arkeoloji bölümleriyle, Van Müzesi ile görüşmeler yaptık. Çalışmamızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz."

Proje sayesinde tarih konularının somutlaştırılarak aktarıldığını dile getiren Yurdakul, "Projemizi bir sınıfa uyguladık. Belirlenen bir konu tarih öğretmenimiz tarafından anlatıldı. Sınav yapıldı. Ardından aynı konuyu proje kapsamında hazırlayarak öğrencilerimize izlettik. Analizlerini yaptık. Aradaki fark çok fazla. Faydalı sonuçlar elde ettik. Tarih konularının görsel, sesli ve altyazılı olarak aktarımını sağlıyoruz. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için de çok faydalı olacak." diye konuştu.