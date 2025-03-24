Kaza, saat 09.00 sıralarında Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, İpekyolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürülürken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: vanolay.com