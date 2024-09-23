Van ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerin karışımıyla elde edilen meşhur otlu peynirin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kilogram fiyatı 350 TL'ye ulaşan otlu peynir, sofralarda adeta lüks yiyecek duruma geldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülen Van Otlu Peyniri, Türkiye'nin birçok yerinden sipariş edilmeye devam ediyor.

Van'ın önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlarla sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynir, artan talep üzerine fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yılın kurak geçmesinden kaynaklı, üretimi az olan ve son yılların en yüksek fiyatını bulan otlu peynir, yüksek fiyatıyla adeta cep yakıyor. Çoğunluğu kırsal kesimlerde elde edilen ve yöre halkının önemli geçim kaynaklarından olan Van Kahvaltısı'nın vazgeçilmezlerinden otlu peynir, son yılların en yüksek fiyatını buldu.

Peynirci esnafı, kırsal kesimlerdeki peynir üreticilerinin, kuraklıktan olumsuz yönde etkilendiğini, o yüzden de peynirin geçmiş yıllara göre çok az geldiğini ifade ederken, üretim az olmasından kaynaklı peynir fiyatları tavan yaptı. En kaliteli peynir 350-400 liradan satışa sunulurken, 250 ile 300 liraya satılan peynirler de bulunuyor. Konuyla ilgili görüşlerini gazetemize paylaşan peynirci esnafları, "Van otlu peyniri, yaylalardan ve kırsal kesimlerden gelmeye devam ediyor. Birçok kişi artık hayvancılık yapmıyor. Bunun etkisiyle peynir az gelmeye başladı. O yüzden de fiyatlar bu kadar yükseldi. Köylüler peyniri, çeşidine göre farklı fiyata satıyor.

Toplama peynirin kilogram fiyatı 250- ile 300 lira arası satılıyor. Bu fiyat ise müşterilerimize çok yüksek geliyor ve bizden peynir alamıyorlar. Önceki yılların bu dönemlerinde işlerimizin en yoğun olduğu dönem iken, bu yıl fiyatlardan dolayı peynir çok az geliyor. Haliyle bizim de işlerimiz düşüyor. Bu yıl peynirin fiyatı çok yüksek. En iyi peynirin kilogram fiyatı 350-400 lirayı buldu. Artık peynir tüketmek lüks oldu. Birçok kişi sadece fiyatını sormakla yetiniyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu durum düzelir" ifadelerini kullandılar.