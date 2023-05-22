WanHaber – Özel

Turizm açısından elverişli olan ve çoğu ülkeden turist kabul eden Van’da, havaların ısınması ile beraber otellerin doluluk oranı arttı. Bu yıl turizm açısından elverişli bir sezon olması beklenilen Van’da, otellerin doluluk oranı zaman zaman 75-80 seviyelerine yükselerek otel sahiplerini sevindirdi.

Yaz sezonunun açılması ile birlikte otellerin doluluk oranını değerlendiren Büyük Urartu Oteli Genel Müdürü Mehmet Aşma, “1 Ocaktan sonra 1 Mart tarihine kadar doluluk oranımız yüzde 20 seviyelerindeydi. 1 Mart’tan bu tarafa konuşursak, nevruz biraz sönük geçmesine rağmen işlerimiz yaz sezonuyla beraber açıldı. Yüzde 20 olan doluluk oranımız, Mart ayından bu tarafa yüzde 75- 80’ni yakalamış durumda” diye konuştu.

Diğer illere göre Van’daki otel fiyatlarının çok uygun olduğun söyleyen Aşma, turistlerin Van’a gelmesini istedi.

Van’ın İran’dan önemli oranda turist aldığını ve bunun da memnuniyet verici olduğunu belirten Büyük Urartu Oteli Genel Müdürü Mehmet Aşma, aynı şekilde Avrupalı ve Rus turistleri de Van’a beklediklerini söyledi.

“AVRUPALI TURİST SAYISI AZ”

Avrupa’dan az turist geldiğini söyleyen Aşma, “Avrupa’dan turist geliyor, ama az sayıda geliyor. Onlar da bu bölgeye meraklılar. Mesela Fransız, Alman turistler geliyor, Rus turist gelmiyor. Ruslar daha çok Akdeniz’e, Ege’ye gidiyorlar, o bölgeyi çok seviyorlar. Denizi seviyorlar. Keşke buraya da gelseler. Van’a gelseler memnun kalacaklarına eminim. Yerli yabancı herkesi Van’ımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik