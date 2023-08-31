Wanhaber / Mehmet Salih Giyci
Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında, bir çok konunun konuşulduğu olağan değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun başkanlık ederken, hizmet başkan ve yardımcıları da toplantıya katıldı.
Olağan toplantıda yoğun bakımların genişletme, kapasite arttırma çalışmaları, hastane Mhrs ve randevu süreleri, ildeki su örneklerinin değerlendirme çalışmaları, yeni yatırımların son durumları, ilçelere kurulacak görüntüleme ünitelerinin son durumları, ildeki diş ünit sayılarının arttırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı karşılıklı görüş alış verişiyle sona erdi.