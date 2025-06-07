Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de okuma yazma bilen oranı yüzde 97,8 olarak kayıtlarda yer aldı. Açıklanan verilere göre 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 97,8 olarak hesaplandı. 2008-2024 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,2'ye, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.

2024 yılı verilerine göre Türkiye genelinde okuma yazma okuma yazma bilmeyenlerin sayısında 2023'e göre yaklaşık yüzde 4,07'lik düşüş gösterdi.

Van’da eğitimdeki cinsiyet eşitsizliği dikkat çekiyor!

2024 yılı ulusal eğitim verileri raporuna göre Van’da okuma yazma bilmeyen kadın sayısı, erkek sayısına göre ortalama 6 kat daha fazla, bu durum başta kırsal alanlar olmak üzere kentte eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekiyor.

Van’da okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2023 - 2024 yılları arasında azalma gösterdi. 2023 yılında 46 bin 900 olarak açıklanan okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, 2024 yılında 45 bin 17’ye geriledi.

2024 yılı verilerine göre Van’da okuma yazma bilmeyenlerin sayısında bir önceki yıla göre yüzde 3,99’luk bir düşüş yaşandı.

2023 yılında Van’da okuma yazma bilmeyen 46 bin 900 kişinin, 6 bin 912’si erkek, 39 bin 988’i ise kadın olarak açıklanmıştı. Bu dönemde, okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 14,74’ünün erkek, yüzde 85,26’sının ise kadın olduğu kayda geçmişti.

2024 yılı verilerinde ise toplam 45 bin 17 okuma yazma bilmeyenlerin 6 bin 618’i erkek, 38 bin 399’u kadın olarak kaydedildi. Bu verilere göre okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 14,69, okuma yazma bilmeyen kadın oranı ise yüzde 85,31 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da kadınların okuma yazma bilmeme oranı, erkeklere kıyasla yaklaşık 5,8 kat daha yüksek.

Van, 2024’te okuma yazma bilmeyen kişi sayısında Türkiye genelinde onuncu sırada yer aldı.