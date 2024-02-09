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Özellikle velileri ilgilendiren 2023-2024 eğitim – öğretim yılının 2. yarısında okul servis ücretlerine zam yapıldı. En düşük bedel olan kısa mesafe bedeli 950 TL.

EN PAHALI TARİFE 2 BİN 300 TL

Kilometre (km) cinsinden belirlenen, 2023-2024 Eğitim Yılı Okul Servisi (S) Plaka Rayiç Bedelleri listesine göre; Van’da kısa mesafe olarak isimlendirilen 0-3 km arası servis ücreti 950 TL, 3,1-5 km arası bin TL, 5,1-7 km arası bin 50 TL, 7,1-10 km arası bin 300 TL, 10,1-15 km arası bin 500 TL, 15,1-20 km arası bin 700 TL, 20,1-25 km arası bin 850 TL, 25,1-30 km arası 2 bin 100 TL, 30,1-35 km arası 2 bin 300 TL, 35,1 km’yi aşan her km için ise, artı 35 TL olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim kapsamı dışı etüt programları için ise, ücret tarifesi günlük tarife üzerinden belirlendi. Buna göre MEB eğitim kapsamı dışı etüt programı 0-10 km arası için günlük 45 TL; 10,1 km üstü 60 TL ücret alınacak. Rehber Personel için belirlenen ücret ise 420 TL oldu.

Gidiş-dönüş olarak hesaplanan servis hizmet bedellerine KDV dahil olan tarifeye göre, aynı serviste bulunan kardeşlerin 1’i için tam ücret alınırken sonraki her bir kardeş için yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.